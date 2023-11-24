Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине

Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине11
- 24.11.2023, 17:45
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Еще одна постыдная деталь саммита ОДКБ.
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Глава Кремля не нашел времени для своего белорусского коллеги. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Песков в ходе конференц-колла.
Отметим, саммит ОДКБ в Минске, ставший последним аккордом председательства Беларуси в этой организации, прошел совершенно не так, как хотел Лукашенко.