Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине 11 24.11.2023, 17:45

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Иллюстративное фото

Еще одна постыдная деталь саммита ОДКБ.

Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Глава Кремля не нашел времени для своего белорусского коллеги. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Песков в ходе конференц-колла.

Отметим, саммит ОДКБ в Минске, ставший последним аккордом председательства Беларуси в этой организации, прошел совершенно не так, как хотел Лукашенко.

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