Автомобили в России за год подорожали почти в 1,5 раза 3 24.11.2023, 17:46

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Главной причиной стало падение курса российского рубля.

В РФ средняя стоимость автомобиля, предлагаемого на «Авито», с июля, когда было объявлено о резком повышении утилизационного сбора, до конца октября выросла на 15%, до 1,57 млн российских рублей, указано в исследовании компании, сообщает The Moscow Times.

Как уточнили представители «Авито», это отражает в первую очередь рост цен на автомобили с пробегом и машины, ввозимые независимыми импортерами, – на них приходится основной объем предложения на ресурсе. Владельцы автомобилей с пробегом поднимают цены, ориентируясь на общую ситуацию, объясняют в «Авито».

За год рост цен составил 45% – в октябре 2022 года средняя цена автомобиля в объявлении составляла около 1,08 млн рублей. Главной причиной стало падение курса рубля. Но если с прошлой осени до июля средняя стоимость росла на 20 000–30 000 руб. в месяц, то с июля по октябрь она каждый месяц прибавляла по 60 000–80 000 рублей.

С 1 августа ставки утилизационного сбора на автомобили для юридических лиц повысились в среднем в 2–3 раза — например, за легковой автомобиль с двигателем от 1 до 2 литров теперь нужно платить 306 000 рублей вместо 178 400 руб. По решению правительства физические лица сохранили право ввозить автомобили по прежним льготным ставкам в 3400 рублей за новый автомобиль и 5200 рублей за подержанный, но только раз в год и на автомобиль с двигателем до 3 литров. Если россиянин перепродаст машину в течение года, ему придется доплатить сбор по полной ставке, которая действует для юрлиц.

С 29 октября начал действовать новый порядок уплаты утилизационного сбора и оказалось, что по факту граждане России должны платить за иномарки, импортированные через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утильсбор по коммерческой ставке – даже если автомобиль был ввезен физическим лицом. Российские власти готовы списать льготный утильсбор только с тех автомобилей, которые были ввезены физлицом без посредника и оформлены именно как личная вещь, а не как товар.

Таким образом, самая популярная схема поставок иномарок в России с начала войны – через страны ЕАЭС – оказалась невыгодной для недорогих иномарок, признаются компании, занимавшиеся импортом. Ведь за иномарку теперь придется платить минимум 300 000 рублей утильсбора – если у нее двигатель до 2 литров и возраст до 3 лет. А если она старше – уже 520 000 рублей. Сбор на машины с двигателем более 3 литров и старше 5 лет – 1,6 млн рублей. И это при том, что самым массовым сегментом для импорта через Армению, Казахстан и Киргизию были авто с пробегом стоимостью до $20 000. После повышения утилизационного сбора ввоз автомобилей с пробегом упал с 32 000 автомобилей в августе до 17 000 в сентябре и 22 000 в октябре, подсчитал «Автостат».

Импорт новых автомобилей продолжает расти за счет активности китайских автопроизводителей: за октябрь ввезено 86 800 иномарок – даже больше, чем в июле (тогда импортировано 80 300 иномарок, в августе импорт упал до 71 700, в сентябре восстановился до 80 800). Но растут и цены: средневзвешенная цена нового автомобиля (с учетом структуры продаж), по данным «Автостата», уже прошла отметку в 3,4 млн рублей против 3,31 млн руб. в августе.

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