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В Беларуси изменены условия управления семейным капиталом

  • 24.11.2023, 17:54
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В Беларуси изменены условия управления семейным капиталом

Что изменится для белорусов?

Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в указ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей», сообщает его пресс-служба.

Документ изменяет условия управления средствами семейного капитала. Это решение связано с тем, что ранее для многодетных семей были существенно расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала.

Также указ упрощает порядок и сокращает срок перечисления в республиканский бюджет доходов от управления средствами семейного капитала. При этом условия предоставления и использования многодетными семьями семейного капитала не изменяются.

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