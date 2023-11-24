Детская задача по геометрии поставила взрослых в тупик 14 24.11.2023, 17:56

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Учитель вынес «спорное решение».

Родитель из Ирландии попросил интернет решить задание по геометрии из учебника его ребенка. В задачке изображен полукруг, а вопрос звучит: «Сколько у него углов?» Ребенок автора поста посчитал, что два, записав ответ. Учитель же назвал такой результат неверным, исправив ответ на ноль. Именно этот момент и озадачил как отца ребенка, так и интернет-пользователей, которые подключились к поиску правильного ответа.

По мнению мужчины, учитель вынес «спорное решение», это не очень тонкий намек на то, что родитель считает его неверным. Ниже есть ответы на все вопросы.

Спорность же заключается в том, что визуально у полукруга есть два угла, на что указал другой учитель начальных классов. Мол, проблема в формулировках и трактовке правил. Он заявил, что угол — это место пересечения двух линий. А затем добавил: но нигде не написано, что линии обязательно прямые. Если этого уточнения нет, тогда да, полукруг имеет два угла.

Если же следовать реальному определению, то углов нет: «угол — геометрическая фигура, образованная двумя лучами», а не линиями. Точно такое же определение и в английском языке. Видимо, учитель, указавший на отсутствие углов у полукруга, все же прав.

А что думаете вы, сколько углов у полукруга на картинке?

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