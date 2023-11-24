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В Витебске вышла из СИЗО политзаключенная Татьяна Пытько

  • 24.11.2023, 18:05
  • 1,920
В Витебске вышла из СИЗО политзаключенная Татьяна Пытько
Татьяна Пытько

Eе муж-видеооператор остается в заключении.

Политзаключенную Татьяны Пытько 24 ноября выпустили из витебского СИЗО после того, как Верховный суд изменил ей приговор, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Верховный суд еще 22 ноября переквалифицировал статьи и изменил приговоры витебскому видеооператору Вячеславу Лазареву и его жене Татьяне Пытько. Женщине три года колонии заменили на те же три года, но с отсрочкой.

Политзаключенную могли освободить в тот же день, но в витебском СИЗО ждали документы из Верховного суда. «Получив их, Татьяну Пытьяко сегодня освободили из-под стражи», — пишет БАЖ.

Напомним, Вячеслава Лазарева задержали 9 февраля за связь с независимыми СМИ, признанными в Беларуси «экстремистскими организациями». Его жену, Татьяну Пытько, задержали 6 июня. Через несколько дней женщине предъявили обвинение.

После рассмотрения дела в закрытом режиме 25 сентября судья Витебского областного суда Евгений Бурунов вынес приговор: Лазареву — пять с половиной лет колонии усиленного режима, Пытько — три года колонии общего режима.

А 22 ноября Верховный суд переквалифицировал состав преступления, по которому осудили супругов. Новый приговор им вынесен по ч. 3 ст. 361−1 Уголовного кодекса («Участие в экстремистском формировании»). Ранее их судили по ст. 361−4 УК («Содействие экстремистской деятельности»).

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