Российский антидроновый комплекс нашли на AliExpress 1 24.11.2023, 18:14

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«Аналогов нет».

Российская промышленность, вероятно, вновь пытается выдать товары с китайского AliExpress за собственную разработку. В этот раз структуры «Ростеха» сообщили о том, что в России разработан компактный антидроновый комплекс «Чистюля», пишет The Moscow Times.

«На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры», – рассказал «разработчик устройства», гендиректор «ЦНИИ «Циклон» Алексей Кравченко.

Подведомственная «Ростеху» «Росэлектроника» представила новинку на конференции в Москве. Устройство способно подавлять каналы управления и навигации дронов в радиусе до километра, а также блокировать передачу фото- и видеоданных с БПЛА.

Но радоваться успеху импортозамещения пришлось ровно до того, как похожее устройство не было найдено на китайском маркетплейсе AliExpress по цене от $700 до $2000.

Китайское устройство выглядит практически идентичным российской разработке, хотя вес и компоновка немного отличаются, обратил внимание журналист Олег Кашин.

Минобороны РФ уже скупает через «Ростех» и прочие структуры дроны с AliExpress. В войска поставляется низкокачественный коптер «Сибирячок-1», который обходится Минобороны в 2,5 млн руб. Его собирают из комплектующих AliExpress за 200 тыс. руб.

Также с китайского сервиса армии предложили дрон «Добрыня» от «Алмаз-Антей» (тоже «Ростех»), «Патриот К30Т» (американский дрон EVO II Pro V3, проект связан с Маратом Хуснуллиным), дрон от губернатора Приморья Кожемяко и даже игрушку робота-собаку. Каждый раз стоимость товаров для Минобороны была дороже, чем на сайте AliExpress, в четыре и более раза.

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