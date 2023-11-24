Полковник ВСУ: Россияне готовятся бежать сразу из двух городов 24.11.2023, 18:23

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Роман Свитан

Новый «жест доброй воли».

Россияне прорабатывают сценарий «жеста доброй воли» с левого берега Днепра. Это заметно по тому, как они в свое время с севера на юг соорудили вертикальные линии обороны, предназначенные для удержания наступающей армии и прикрытия отступающих российских войск к Крыму. На спутниковых снимках можно увидеть, что их укрепрайоны расположены с учетом таких планов. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Определенные действия, предусмотренные протоколами безопасности, россияне уже выполняют. Например, из Алешек и Токмака они эвакуируют ближе к Крыму представителей оккупационных властей, коллаборантов и их семьи. вывозят и архивы. Заметно, что мероприятия реализуются в рамках заранее утвержденных планов», - отмечает Роман Свитан.

По его словам, россияне готовятся к уходу с левобережья Херсонской области, однако реализация сценария зависит от многих параметров.

«Один из них - наличие у украинской армии достаточного количества сил и средств. Если у нас будет хватать резервов и мы начнем продвижение, противник уйдет. Резервов у РФ уже нет - они все на фронте и выполняют боевые задачи. Вывод любого подразделения из боя приведет лишь к его ослаблению, поскольку в таком случае военные уже не смогут выполнять свои задачи на другом участке. Это приведет к оголению линии фронта и станет губительным для противника», - указывает полковник запаса ВСУ.

Он указывает на то, что самым удобным вариантом для войск России станет отвод своих сил на заранее подготовленные рубежи.

«Они могут отойти на подготовленные позиции третьей линии обороны, которая проходит от Скадовска до Новой Каховки. Кроме того, у них есть еще один рубеж вблизи переходов в Крым – вблизи Перекопа и Чонгара. Там российские войска тоже построили серьезную линию обороны. А если они решат уйти еще и с Запорожского фронта, уже готова линия обороны из Донецка в Мариуполь за линией Донецк-Волноваха-Мариуполь. Это аналог линии Суровикина, которую россияне соорудили от позиций на Запорожье до Донецка», - резюмировал Роман Свитан.

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