В Минске растет еще один «корабль» 1 24.11.2023, 18:32

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И это не бизнес-центр.

Конец проспекта Победителей у многих ассоциируется с «кораблями» — четырьмя здания бизнес-центров, имеющих форму современного круизного лайнера. Построенные в середине десятых, они наделали немало шума — постройки активно обсуждали и архитекторы, и обычные горожане. В 2023-м в ряду «кораблей» случилось пополнение: вдоль улицы Тихой начал расти еще один объект характерной формы. Но, как оказалось, это вовсе не БЦ и офисных площадей там не будет, пишет «Онлайнер».

Долгое время небольшой кусочек земли, зажатый между «кораблями» и собственно улицей Тихой, пустовал. Даже не думалось, что там можно что-то разместить: элитные кварталы стараются особо не уплотнять. Но ровно год назад в «Минскстрое» намекнули, что стройке быть.

Причем пообещали возвести нечто уникальное и не имеющее аналогов по архитектуре. И речь шла о жилом доме. Впрочем, проект был (и остается) максимально окутан тайной. Насколько это возможно в вопросе строительства, ведь то, как растет здание, не скроешь. Официально нигде не сообщается, что это за дом и для кого он строится. Проектных деклараций по объекту не выпускалось (и, вероятно, не будет). «Такого объекта в реализации нет», — уточнял застройщик.

Саму стройку можно только похвалить. Если еще в июле рабочие только-только осваивали площадку, то сейчас вон какая махина уже стоит на проспекте: шесть с половиной высоких этажей. Это меньше чем за полгода. Очевидно, что долгостройная судьба этому дому не грозит.

К каменной кладке специалисты еще не приступили, но может оказаться и так, что ей здесь просто не место: возможно, это здание «уравняют» с соседними и наружные стены будут из стекла?

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