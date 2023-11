Дети российских пропагандистов выбирают США 24.11.2023, 18:53

А внук космонавтки-путинистки Терешковой хочет жить в Италии.

Сын российского топ-пропагандиста Артема Шейнина Дмитрий живет в США.

В соцсетях Дмитрия Шейнина говорится, что он проживает в американском городе Нэшвилл. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить». По его данным, Шейнин-младший на протяжении последних лет проводил время на американской территории, пока его отец-пропагандист рассказывал, что «США во многом извращают американскую мечту, о которой принято снимать фильмы».

На канале также говорится, что Дмитрий Шейнин получил высшее образование в швейцарской Люцерне - учился в школе гостиничного бизнеса.

По сведениям журналистов, РФ хочет покинуть внук советской космонавтки и путинистки Валентины Терешковой.

«Алексей Терешков очень хочет жить в Бергамо, Италия. Так и пишет в своем ВК. Правда, судя по фото, он все еще в России», - подчеркивается в сообщении.

Внук космонавтки указал такой статус в соцсети: «Catch me if you can (Поймай меня, если сможешь, - Ред.)».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».