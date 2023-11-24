Футбольного тренера в Минске наказали «домашней химией» 24.11.2023, 19:03

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Руслан Протасеня

За участие в акции протеста в 2020 году.

В суде Фрунзенского района Минска 11 ноября за участие в протестном шествии в ноябре 2020 года вынесен приговор тренеру по футболу БГУ Руслану Протасене. Уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них по ч. 1 ст. 342 УК рассматривала судья Алла Скуратович. До суда мужчина удерживался в СИЗО № 1, пишет правозащитный центр «Весна».

По материалам обвинения, Руслан Протасеня в ноябре 2020 года вместе с другими людьми на проспекте Победителей в Минске «выкрикивал лозунги, на призывы сотрудников милиции не реагировал, блокировал и преграждал путь транспортным средствам, чем нарушил работу общественного транспорта, что нанесло ущерб в размере 30 687,17 рубля».

Однако суд исключил из обвинения указание того, что Руслан публично выкрикивал лозунги, поскольку эти обстоятельства в судебном заседании обвиняемым опровергались, при этом показания последнего в данной части стороной обвинения опровергнуты не были.

Суд постановил назначить Протасене наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года.

Романа Протасеню задерживали на акции протеста 15 ноября 2020 года. Тогда его наказали административным арестом на 14 суток.

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