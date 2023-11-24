Пашинян потребовал от России вернуть деньги за непоставленное оружие 8 24.11.2023, 19:05

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Никол Пашинян

Оружие, заказанное и оплаченное, не поступило в страну.

Ереван ведет консультации по поводу механизмов возврата денег за оружие, которое Россия обещала поставить Армении, но так и не отправила. Об этом рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян, которого цитирует ТАСС.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем, вариантов много, например, сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму, РФ сама нуждается в вооружении. Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — отметил премьер-министр страны.

В мае замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что оружие, заказанное и оплаченное, не поступило в страну. Он подчеркнул, что работа по урегулированию этого вопроса продолжается.

По данным армянской газеты «Жоговурд», речь идет о контракте Министерства обороны Армении с российским НПО «Сплав» на поставку ракет типа «Смерч». Источники издания отметили, что продукция была готова к поставке, но ее не забрала армянская сторона. Впоследствии Россия, ведущая войну в Украине, отложила поставку, так как ей самой понадобились эти ракеты.

Сафарян подчеркнул, что на данный момент не рассматривается вопрос о выходе Армении из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). В январе 2023 года Армения отказалась проводить учения организации, а в марте отказалась от своей квоты на руководящие посты в ней.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 21 ноября в эфире радиостанции «Говорит Москва» признал эту информацию. «Да, они закупили у нас вооружение», — сказал он. Затулин объяснил, что Россия задерживает поставки из-за войны в Украине и Ереван пользуется сложившейся ситуацией.

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