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Канада передаст Украине пакет военной помощи

  • 24.11.2023, 19:18
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Канада передаст Украине пакет военной помощи

Что получат ВСУ.

Канада сегодня, 24 ноября, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о стрелковом оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Украина продолжает нуждаться в поддержке для их защиты», - заявил Трюдо.

По его словам, Канада передаст украинским военным 11 000 штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов. Их изготовила компания Colt Canada, которая базируется в Онтарио.

Об этом Трюдо заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Политики также обсудили усиление санкций против России.

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