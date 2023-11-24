Канада передаст Украине пакет военной помощи
- 24.11.2023, 19:18
- 2,478
Что получат ВСУ.
Канада сегодня, 24 ноября, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о стрелковом оружии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
«Украина продолжает нуждаться в поддержке для их защиты», - заявил Трюдо.
По его словам, Канада передаст украинским военным 11 000 штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов. Их изготовила компания Colt Canada, которая базируется в Онтарио.
Об этом Трюдо заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Политики также обсудили усиление санкций против России.