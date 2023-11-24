Белорусский голкипер стал чемпионом Узбекистана

Белорусский голкипер стал чемпионом Узбекистана1
- 24.11.2023, 19:37
Павел Павлюченко защищает ворота «Пахтакора».
В матче 25-го тура футбольного первенства Узбекистана «Пахтакор» победил «Сурхон» из Термеза со счетом 2:1.
Ворота «Пахтакора» защищал белорус Павел Павлюченко.
Ташкентский клуб за тур до финиша опережает идущий вторым «Насаф» на 6 баллов.
«Пахтакор» в 16-й раз выиграл чемпионат страны.
Павел Павлюченко перешел в «Пахтакор» летом, перед этим он играл за польскую «Термалику». Он провел за ташкентский клуб во всех турнирах, включая Лигу чемпионов Азии, семь матчей. Пропустил три гола.
Павел — игрок национальной сборной. Он защищал ворота в матче против Косово и отстоял на ноль.