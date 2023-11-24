Белорусский голкипер стал чемпионом Узбекистана 1 24.11.2023, 19:37

Павел Павлюченко

Павел Павлюченко защищает ворота «Пахтакора».

В матче 25-го тура футбольного первенства Узбекистана «Пахтакор» победил «Сурхон» из Термеза со счетом 2:1.

Ворота «Пахтакора» защищал белорус Павел Павлюченко.

Ташкентский клуб за тур до финиша опережает идущий вторым «Насаф» на 6 баллов.

«Пахтакор» в 16-й раз выиграл чемпионат страны.

Павел Павлюченко перешел в «Пахтакор» летом, перед этим он играл за польскую «Термалику». Он провел за ташкентский клуб во всех турнирах, включая Лигу чемпионов Азии, семь матчей. Пропустил три гола.

Павел — игрок национальной сборной. Он защищал ворота в матче против Косово и отстоял на ноль.

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