ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами

ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами1
- 24.11.2023, 19:47
- 2,174
Видео.
Силы обороны Украины обнаружили автомобиль россиян на поле боя и ударили по нему дроном. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.
«Огненная красота», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские воины с помощью дрона атаковали российский автомобиль с оккупантами.
От удара автомобиль загорелся, хоть и продолжил движение. Отмечается, что это результат работы отдельной президентской бригады ВСУ.