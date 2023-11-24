ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами 1 24.11.2023, 19:47

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Видео.

Силы обороны Украины обнаружили автомобиль россиян на поле боя и ударили по нему дроном. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

«Огненная красота», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские воины с помощью дрона атаковали российский автомобиль с оккупантами.

От удара автомобиль загорелся, хоть и продолжил движение. Отмечается, что это результат работы отдельной президентской бригады ВСУ.

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