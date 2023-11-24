закрыть
24 ноября 2023, пятница, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами

1
  • 24.11.2023, 19:47
  • 2,174
ВСУ дроном ударили по автомобилю с россиянами

Видео.

Силы обороны Украины обнаружили автомобиль россиян на поле боя и ударили по нему дроном. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

«Огненная красота», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские воины с помощью дрона атаковали российский автомобиль с оккупантами.

От удара автомобиль загорелся, хоть и продолжил движение. Отмечается, что это результат работы отдельной президентской бригады ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов