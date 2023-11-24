Чем сейчас занимается основатель «Дариды» Владимир Делендик 6 24.11.2023, 19:52

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Владимир Делендик

Бизнесмен уехал из Беларуси.

Издание «Трибуна» вспомнило, что уже 15 лет в белорусском футболе нет клуба «Дарида», который в свое время был довольно ярким явлением в отечественном спорте. А вспоминая о клубе, заинтересовалось и тем, чем сейчас занимается его бывший создатель: создатель компании «Дарида» Владимир Делендик.

«Трибуна» напоминает, что в 2010-е годы бизнесмен был постоянным представителем топ-200 самых успешных предпринимателей Беларуси, и его позиции только укреплялись.

Но в конце 2018 года на жизнь и деятельность Делендика оказало большое влияние ДТП со смертельным исходом. Тогда бизнесмен за рулем «Ягуара» на пересечении улиц Орловской и Нововиленской в Минске столкнулся с «Фольксвагеном», в результате чего погибла 69-летняя пассажирка этого автомобиля, а ее дочь, которая была за рулем, попала в больницу. Делендика тогда признали виновным в аварии, ему грозило до пяти лет за решеткой. Но летом 2019-го 67-летнего бизнесмена освободили от ответственности, подведя под амнистию.

В 2020 году Делендик несколько раз высказывался на общественно значимые темы: выступал против объединения с Россией, обвинял в бездействии и бесполезности БРСМ и «Белую Русь», говорил, что на месте Лукашенко выпустил бы Виктора Бабарико из тюрьмы, хотя при этом и не выступал против него открыто.

После августовских выборов 2020 года Делендик исчез из публичного пространства. Даже его до того достаточно активная страница в Facebook замерла — последний пост датирован 27 декабря 2020-го.

Как удалось выяснить «Трибуне», бизнесмен покинул Беларусь. Как говорят ее собеседники, «Делендик понял, к чему все идет, как будет развиваться сфера бизнеса после всех послевыборных событий, и принял решение уехать».

По сведениям «Трибуны», бизнесмен сейчас живет в Испании, где до этого уже поселилась его дочь Наталья.

Также, как удалось узнать, Делендик по-прежнему по документам является одним из учредителей предприятия «Дарида», имея определенную долю в нем, что позволяет безбедно жить на Пиренеях и ничем не заниматься, имея ежемесячный пассивный доход. Официально должность гендиректора Делендик покинул давно — еще в 2016-м.

Также якобы Делендик перевез в Испанию и свою избранницу (неизвестно, оформлены ли их отношения официально). Речь о дочери футбольного тренера Владимира Пигулевского Ольге. Сам Пигулевский умер в конце 2020-го в возрасте 71 год, а до того много лет руководил РЦОР по футболу БГУ, на базе которого существует клуб «Энергетик-БГУ».

Как рассказали «Трибуне» собеседники из мира футбола, еще в 2006-2007 годах «Дарида» финансово помогала клубу «Звезда-БГУ» выступать во втором дивизионе, а дочь Пигулевского часто сопровождала Делендика в его командировках. Со временем пара начала жить вместе, что и продолжает делать.

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