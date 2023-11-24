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В Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы истек

  • 24.11.2023, 20:01
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В Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы истек

Этого хотел президент Украины Владимир Зеленский.

Украинских военных-срочников, чей срок службы уже истек, решили демобилизовать. Этого хотел президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью «Украинскому радио».

Данилов напомнил, что сегодня прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором вопросу демобилизации уделили большое внимание, чтобы была возможность «справедливо заниматься привлечением к войску тех людей, которые нужны для обороноспособности нашей страны».

«Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их. И это справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы», - рассказал Данилов.

Он уточнил, что те, у кого есть желание остаться, смогут сделать это при помощи подписания контракта. Других демобилизуют.

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