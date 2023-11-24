БЖД назначила более 140 дополнительных поездов на Рождество и Новый год

БЖД назначила более 140 дополнительных поездов на Рождество и Новый год1
- 24.11.2023, 20:06
Уже открыта продажа билетов.
Белорусская железная дорога сообщила о назначении более 140 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
Как рассказали в пресс-службе БЖД, на зимние праздники назначается 90 дополнительных поездов, которые будут курсировать по Беларуси, а также 54 международных состава, которые направятся в Россию.
- Уже 144 дополнительных поезда назначены на праздничный период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в межрегиональном и международном сообщениях, - пояснили в БЖД.
Уточняется, что уже открыта продажа билетов на дополнительные поезда на новогодние праздники.