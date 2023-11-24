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БЖД назначила более 140 дополнительных поездов на Рождество и Новый год

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  • 24.11.2023, 20:06
БЖД назначила более 140 дополнительных поездов на Рождество и Новый год

Уже открыта продажа билетов.

Белорусская железная дорога сообщила о назначении более 140 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Как рассказали в пресс-службе БЖД, на зимние праздники назначается 90 дополнительных поездов, которые будут курсировать по Беларуси, а также 54 международных состава, которые направятся в Россию.

- Уже 144 дополнительных поезда назначены на праздничный период с 22 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в межрегиональном и международном сообщениях, - пояснили в БЖД.

Уточняется, что уже открыта продажа билетов на дополнительные поезда на новогодние праздники.

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