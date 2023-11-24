Эстония начала готовиться к закрытию границы с Россией 1 24.11.2023, 20:14

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Из-за миграционного давления.

В Эстонии пограничники начали готовить пропускные пункты на границе с Россией к закрытию, сообщает ERR. На пограничном пункте в Нарве начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона».

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны Эстонии накануне сообщила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный пункт в Нарве может быть закрыт, отмечает портал. «Мы внимательно следим за тем, что происходит на границе, потому что Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к нашей границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз. С прошлой недели несколько крупных групп пытались попасть в Эстонию», — сообщили в префектуре.

В Департаменте полиции и погранохраны пояснили ERR, что пограничники готовятся использовать «зубы дракона» в двух сценариях. Один — «при возникновении необходимости», другой — при закрытии КПП после 1 февраля, когда с российской стороны будет закрыт для реконструкции пункт пропуска в Ивангороде.

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