Сошла с конвейера последняя Audi TT 1 24.11.2023, 20:26

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Ушла эпоха.

Автомобильная легенда завершила свой путь: последняя модель Audi TT, известная своим элегантным дизайном и выдающейся производительностью, покинула конвейер завода в Дьере, Венгрия.

Прощаясь с этой иконой, компания Audi подвела итог более чем четверти века производства автомобиля.

С момента своего дебюта в 1995 году на Франкфуртском автосалоне Audi TT завоевал сердца автолюбителей своим экстерьером и выдающимися характеристиками. Первое поколение было представлено в 1998 году в виде купе, а затем в 1999 году появился родстер. В течение 26 лет и трех поколений Audi TT стал символом элегантности и инноваций.

Последней моделью TT стал купе TTS с двигателем объемом 2,0 литра, турбонаддувом и полным приводом Quattro. Этот автомобиль, спроектированный на платформе MQB, завершил историю TT, оставив после себя впечатляющий след в мире автомобилей.

В мире, где преобладают кроссоверы, Audi TT удивительно продержался четверть века, подчеркивая свою важность и приверженность бренда к инновациям и выдающемуся дизайну. Впрочем, надежда на возвращение Audi TT есть, возможно, в форме электромобиля.

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