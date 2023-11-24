В лидском локомотивном депо задержали семь работников

В лидском локомотивном депо задержали семь работников1
- 24.11.2023, 20:39
За что?
В лидском локомотивном депо задержали работников из-за «экстремизма» в интернете, сообщил телеграм-канал Лидского райисполкома.
«На локомотивном депо Лида силовики задержали семь работников за распространение экстремистских материалов в интернете», — сообщил канал исполкома.
Ранее о задержаниях в Лиде сообщалось 27 октября. В тот день, по данным правозащитников, утром на ОАО «Лидское пиво» были задержаны не менее шести сотрудников.
Лидское локомотивное депо относится к Барановичскому отделению Белорусской железной дороги. Это базовое предприятие БЖД по ремонту моторвагонного подвижного состава и тепловозов нескольких серий.