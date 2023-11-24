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В лидском локомотивном депо задержали семь работников

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  • 24.11.2023, 20:39
В лидском локомотивном депо задержали семь работников

За что?

В лидском локомотивном депо задержали работников из-за «экстремизма» в интернете, сообщил телеграм-канал Лидского райисполкома.

«На локомотивном депо Лида силовики задержали семь работников за распространение экстремистских материалов в интернете», — сообщил канал исполкома.

Ранее о задержаниях в Лиде сообщалось 27 октября. В тот день, по данным правозащитников, утром на ОАО «Лидское пиво» были задержаны не менее шести сотрудников.

Лидское локомотивное депо относится к Барановичскому отделению Белорусской железной дороги. Это базовое предприятие БЖД по ремонту моторвагонного подвижного состава и тепловозов нескольких серий.

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