Зеленский назвал три победы, которые необходимы Украине в ближайшее время

Зеленский назвал три победы, которые необходимы Украине в ближайшее время1
- 24.11.2023, 20:48
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Первой победой будет решение Конгресса США по оказанию помощи Украине.
Украине необходимо три основных победы, которые будут стимулировать ее для борьбы с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
По мнению Зеленского, первой победой будет решение Конгресса США по оказанию помощи Украине.
«Первая – с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все от нее зависящее, чтобы помощь была», – говорит президент.
Вторая победа – это поддержка Европейского Союза. В частности, в том, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.
«Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет», – отметил Зеленский.
И третья победа – это открытие диалога о будущем членстве Украины в ЕС.
«Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата» , – подчеркнул он.