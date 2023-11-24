Европейский клуб заработал на продаже пива больше, чем на трансфере футболистов 1 24.11.2023, 21:02

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На пиве и общепите клуб заработал не менее 6 миллионов евро.

Годовые показатели ФК «Твенте» (Энсхеде), выступающего в высшем дивизионе Нидерландов, показали, что клуб получил чистую прибыль пять миллионов евро. Доходы от общественного питания также резко выросли и достигли оборота не менее 10,5 миллионов евро, пишет Twente Insite.

Трансферы Вацлава Черного, Джейдена Остерволде и Каспера Старинга принесли 6 442 000 евро. Если отминусовать расходы, среди прочего, на амортизацию комиссий и прочие нужды, то чистая прибыль от трансферов составит 3 751 000.

Что касается общепита, тут «Твенте» достиг оборота в 10,5 миллионов евро, но из этого еще нужно вычесть расходы на закупки и зарплату персонала. По словам журналиста Тома Книппинга, эти расходы составляют около 4,5 миллионов евро.

Если вычесть это из оборота, то прибыль на пиве и общепите составит не менее 6 миллионов евро.

Это приводит к странному выводу, что «Твенте» зарабатывает больше денег от доходов от общественного питания, чем от трансферных доходов. По словам журналиста Тома Книппинга, это очень характерно.

«Удивительно, что «Твенте» зарабатывает больше денег на пиве, чем на игроках. Я не вижу нигде в Европе, чтобы клуб зарабатывал на пиве больше, чем на футболистах», — заключает он.

В нынешнем чемпионате «Твенте» идет на 3-м месте, впереди только ПСВ и «Фейеноорд».

В рейтинге футбольных лиг чемпионат Нидерландов, по данным УЕФА, на пятом месте.

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