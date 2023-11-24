Глава МИД Беларуси озвучил послу Палестины позицию по поводу ситуации в секторе Газа
- 24.11.2023, 21:06
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Сергей Алейник выступает за создание двух государств.
Сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Палестины Ахмедом Мохаммедом Аль-Мадбухом.
«Сергей Алейник проинформировал А.М. Аль-Мадбуха о последовательной позиции Беларуси по ближневосточному урегулированию, которую наша страна продвигает на международных площадках и в рамках интеграционных объединений. В частности, министр акцентировал внимание посла на единой позиции государств — членов ОДКБ о необходимости прекращения кровопролития и мирного урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюций ООН путем создания двух государств для двух народов», — говорится в сообщении МИД.