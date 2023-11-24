Глава МИД Беларуси озвучил послу Палестины позицию по поводу ситуации в секторе Газа 24.11.2023, 21:06

3,284

Сергей Алейник выступает за создание двух государств.

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Палестины Ахмедом Мохаммедом Аль-Мадбухом.

«Сергей Алейник проинформировал А.М. Аль-Мадбуха о последовательной позиции Беларуси по ближневосточному урегулированию, которую наша страна продвигает на международных площадках и в рамках интеграционных объединений. В частности, министр акцентировал внимание посла на единой позиции государств — членов ОДКБ о необходимости прекращения кровопролития и мирного урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими средствами на основе резолюций ООН путем создания двух государств для двух народов», — говорится в сообщении МИД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».