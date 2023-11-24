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В России иностранным агентом признали бывшего премьер-министра

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  • 24.11.2023, 21:38
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В России иностранным агентом признали бывшего премьер-министра
Михаил Касьянов

Михаил Касьянов возглавлял правительство РФ в 2000-2004 годах.

Минюст внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего премьер-министра России (2000-2004 годы) Михаила Касьянова.

Касьянов якобы участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике, заявили в министерстве.

Там добавили, что он выступал против войны в Украине, а также наряду с другими лицами, включенными в реестр является членом «Антивоенного комитета России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминает, что Касьянов живет за границей.

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