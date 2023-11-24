Аналитик: Братислава не обязательно будет придерживаться политики «второго Будапешта» 1 24.11.2023, 22:04

Роберт Фицо

Роберт Фицо – не «второй Виктор Орбан»?

Лукаш Огродник (Польский институт международных отношений) о пророссийском курсе политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Второй Виктор Орбан» — так зачастую называют вступившего в должность премьер-министра Словакии в третий раз Роберта Фицо из-за его критики Европейского союза и нежелании оказывать Украине военную помощь в ее оборонительной войне против России, передает «Польское радио».

Пророссийский политик, лидер партии Smer-SD («Курс — социальная демократия») 25 октября был назначен на должность премьер-министра Словакии. Его партия набрала 22,9% голосов на парламентских выборах 30 сентября. А 21 ноября правительство премьер-министра получило вотум доверия от парламента.

Частью программы правительства является прекращение государственной военной помощи Украине. Он также выступает против неоправданной, по мнению Братиславы, передачи полномочий от государств-членов к институтам ЕС.

Стоит подчеркнуть, что с начала российского полномасштабного вторжения Словакия передала Украине гаубицы Zuzana-2, систему ПВО С-300, вертолеты Ми-17 и все имевшиеся у не 13 истребителей МиГ-29. Тем не менее в своей программной декларации кабинет Роберта Фицо подтвердил свое несогласие с политикой государственной военной помощи Украине. Однако, означает ли это конец какой-либо поддержки Киева со стороны Братиславы? На этот вопрос Русской службе Польского Радио ответил Лукаш Огродник, аналитик Польского института международных отношений:

Что касается противодействия помощи Украине, то давайте уточним, в чем именно оно заключается. Речь идет о заявлении Роберта Фицо в ходе предвыборной кампании об отказе Словакии от военной поддержки Украины. В этом контексте можно отметить, что политик остается верен своим прежним предвыборным заявлениям.

Кроме того, стоит обратить внимание на аспект государственной военной поддержки Словакии. Страна по-прежнему допускает частную поддержку словацких оружейных компаний и поставку словацкого оружия на экспорт, но ограничивается частным сектором.

Кроме того, отметим последствия предыдущих предвыборных заявлений. Фицо не только упомянул о гуманитарной помощи, но и после выборов подтвердил, что Словакия будет продолжать оказывать эту помощь. Поэтому от вида помощи будет зависеть, будет ли она направлена Украине или нет.

Однако это не меняет того факта, что нынешний сценарий для Украины хуже, чем тот, который был до выборов. Предыдущие правительства — я имею в виду и правительство, и правую коалицию, состоящую из нескольких партий, премьер-министра Эдуарда Хегера, а до него — премьер-министра Игоря Матовича и тогдашнего политика технического правительства Людовита Одора — полностью поддерживали Украину. Они даже были лидерами в оказании помощи. Словакия была в авангарде европейской поддержки Украины, но нынешняя ситуация — это изменение, которое не означает, что помощь, как я уже говорил, будет прекращена во всех сферах, областях и секторах со стороны Словакии.

Роберт Фицо также заявил, что не будет голосовать за новые санкции против Российской Федерации, если они затронут Словакию. Этот же тезис политик использовал в 2016 году, когда встречался с Путиным в Москве. Можно ли, таким образом, назвать словацкого премьер-министра политиком с пророссийскими взглядами? Мнение аналитика на этот счет:

Вопрос в том, кто в данном случае определяет словацкие национальные интересы. Возможно, это будет Роберт Фицо, но это достаточно субъективное понимание. Это не обязательно означает, что он будет против каких-либо санкций в отношении России. Это может быть своего рода уловкой, чтобы добиться чего-то, например, в Брюсселе, или чтобы сделать свою позицию заметной. Однако это не обязательно будет равносильно принятию позиции «второго Будапешта», т.е. политики поддержки России, на этот раз из Братиславы.

Говоря о Роберте Фицо нельзя не вспомнить о скандале с убийством журналиста Яна Куцяка в 2018 году, которое привело к отставке тогдашнего главы правительства страны Фицо, двух его помощников, главы МВД, шефа полиции, а также министра культуры, который формально курировал журналистов в стране.

Куцяк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра с итальянскими предпринимателями, которые были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Однако означает ли повторное избрание Роберта Фицо на пост главы правительства подтверждением его безоговорочной поддержки со стороны словацкого общества? Лукаш Огродник:

Словацкая общественность в основном поддерживает Smer, партию Роберта Фицо, и его самого. Однако результаты выборов показывают, что словацкое общество относительно расколото по этому вопросу. Прошло несколько лет после трагического убийства Яна Куцяка, которое вызвало целую лавину событий. В результате, правительство под руководством Фицо ушло в отставку, хотя сам он не был напрямую обвинен в этом убийстве.

Оставляя в стороне этот трагический случай — убийство журналиста-расследователя, можно отметить, что словацкая общественность устала от разборок внутри правой коалиции. Политические противники Роберта Фицо помогали бывшему премьер-министру в его возвращении к власти. Благодаря умелому ведению предвыборной кампании политик получил широкую поддержку населения, что привело к его победе на последних парламентских выборах. Это позволило ему сформировать трехпартийную коалицию и вновь стать премьер-министром Словакии. Таким образом, в политической победе Роберта Фицо сыграли роль несколько факторов.

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