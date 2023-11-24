Апостольский нунций Анте Йозич посетил МИД Беларуси 24.11.2023, 22:07

Анте Йозич

Представитель Ватикана приехал к Алейнику после задержаний ксендзов в Беларуси.

24 ноября апостольский нунций Анте Йозич посетил МИД Беларуси. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Алейником.

Они «обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Святым Престолом». В кратком сообщении МИД РБ также отмечается, что между Алейником и Йозичем «состоялся обмен мнениями о международной ситуации, в том числе в контексте усилий по урегулированию региональных конфликтов».

Представитель Ватикана приехал к Алейнику после задержаний ксендзов в Беларуси. За решетку попали Геннадий Околотович и Вячеслав Пялинок.

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