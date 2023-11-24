В новополоцкой школе первоклассники стоят во время урока 24.11.2023, 22:26

Зачем?

Первоклассники новополоцкой гимназии №1 учатся стоя, сообщил телеканал СТВ. Это методика «известного педагога-новатора», говорится в репортаже.

С сентября первоклассники гимназии занимаются «за специальными конторками доктора Базарного». Кроме того, для ребят проводят нестандартные физкультминутки, творческие упражнения. Обожают первоклашки и массажные коврики, сообщает СТВ.

Методику советского и российского врача Владимира Базарного в Беларуси внедрили впервые. Каждые 15 минут по команде учителя ребята переходят от парт к конторкам, которые, как считается, помогают им привыкнуть ровно держать спину. Высоту мебели регулируют под рост гимназистов.

«Режим смены динамических поз и офтальмотренажеры помогают ребятам перезагрузиться на уроке для того, чтобы потом более внимательно слушать задание, сконцентрировать свое внимание. Это также положительно влияет на климат на уроке и просто на настроение ребят», — рассказала учитель начальных классов гимназии №1 Новополоцка Екатерина Мишечкина.

Напомним, проект инициирован членами учреждения развивающих инициатив «Родители за здоровое воспитание» из Беларуси и АНО «Информационно-аналитический Центр» (Санкт-Петербург) при финансовой поддержке директора союзного делового клуба Александра Лукашка. Эксперимент реализуется при поддержке Министерства образования Беларуси, администрации гимназии и города Новополоцка. Один комплект «здоровьесберегающей мебели для школы» стоит около 170 долларов (15 тысяч российских рублей).

Владимир Базарный умер в январе 2022 года. Ранее он выступал за раздельное обучение девочек и мальчиков, писал о механизме «расчеловечивания детей в современной школе», утверждал, что принуждение школьников к механическому заучиванию — это «не что иное, как технология формирования инструктивно-программирующего типа мышления детей (технология нейролингвинистического психопрограммирования)». А «накачка» детей знаниями — это «неосознаваемый обществом слом сообразного природе ребенка творческого кода работы мозга». Базарный работал хирургом, был доктором медицинских наук.

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