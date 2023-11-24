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Германия продлила ВНЖ для украинцев

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  • 24.11.2023, 22:40
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Германия продлила ВНЖ для украинцев

До марта 2025 года.

Виды на жительство беженцев из Украины, спасающихся от российской агрессии и получивших временную защиту в Германии, будут действовать до 4 марта 2025 года, сообщило министерство внутренних дел ФРГ. Соответствующее постановление МВД одобрил в пятницу, 24 ноября, германский бундесрат.

Как отмечается в сообщении, действие документов будет продлено автоматически, никаких заявок для этого подавать не придется. Основанием для дальнейшего продления временной защиты является решение стран-членов ЕС в конце сентября 2023 года.

«Мы будем продолжать защищать жизни многих людей из Украины — до тех пор, пока длится эта ужасная война. Мы будем и впредь твердо стоять на стороне Украины», - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По данным МВД, в настоящее время в Германии проживает около 1,1 млн человек, въехавших в страну с 24 февраля 2022 года в связи с войной России против Украины. Из них около 350 000 - дети и молодежь до 18 лет. Около двух третьих взрослых беженцев — женщины.

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