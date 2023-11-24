Сын экс-главы МВФ не послушал мать и потерял вложенные в криптовалюту деньги

Сын экс-главы МВФ не послушал мать и потерял вложенные в криптовалюту деньги6
- 24.11.2023, 23:03
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Кристин Лагард давно выступает против криптовалют.
Глава Европейского центрального банка, бывший директор Международного валютного фонда Кристин Лагард призналась, что ее сын потерял вложенные в криптовалюту деньги. Об этом она рассказала в пятницу на встрече со студентами во Франкфурте-на-Майне, пишет Reuters.
Лагард давно выступает против криптовалют, называя их спекулятивным и ненужным инструментом, которым часто пользуются преступники для осуществления незаконной деятельности.
«Он меня проигнорировал, это его право, и потом потерял почти все деньги, которые инвестировал. Там было немного, но он потерял все, около 60% сбережений. Так что когда я снова с ним об этом поговорила, он неохотно признал, что я была права», — рассказала Лагард.
У нее два сына, обоим больше 30 лет.
ЕЦБ выступает за глобальное регулирование криптоактивов для защиты пользователей и закрытия лазеек, которыми пользуются преступниками.
«Как вы уже могли понять, я очень невысокого мнения о криптовалютах. Люди свободны вкладывать свои деньги куда хотят, спекулировать сколько хотят, но они не должны иметь свободу участвовать в торговле и бизнесе, которые преследуются уголовно», — сказала глава ЕЦБ.