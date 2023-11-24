Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси 2 24.11.2023, 23:05

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Диктатор признал, что является вассалом Путина.

Суть телефонных переговоров между Владимиром Зеленским и Алексндром Лукашенко вечером первого дня войны раскрыл глава украинской правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, который тогда был рядом и все слышал.

В ходе интервью с Давидом Арахамией на ютуб-канале «Мосейчук +» украинская телеведущая Наталья Мосейчук спросила политика о первых после начала войны телефонных переговорах между Зеленксим и Лукашенко, которые помог организовать скандально известный украинский депутат Шевченко.

Инициатором звонка был Лукашенко, и Зеленский сначала отказался с ним разговаривать, но Арахамия, по его словам, все равно поставил звонок на громкую связь, чтобы украинский президент послушал, «скажет ли Лукашенко что-нибудь важное».

Лукашенко тогда сказал: «Я не могу сделать так, чтобы они (россияне — прим.) не пользовались моей инфраструктурой, через Беларусь не заходили и не запускали ракеты», — сказал в первый день войны Лукашенко Зеленскому, вспомнил Арахамия.

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