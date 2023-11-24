Пашинян заявил о поддержке территориальной целостности Грузии 24.11.2023, 23:17

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Никол Пашинян

Ереван готов признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит Armenpress.

«Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — ответил он на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

Премьер-министр добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до Бархатной революции 2019 года (когда к власти пришел Пашинян и его сторонники) и после показало «очень видимое и определенное различие». По его словам, представители Грузии «выразили свое удовлетворение» по этому поводу.

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