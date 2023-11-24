Водитель каршеринга пошел «против шерсти» в очереди на заправке в Минске 24.11.2023, 23:30

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Видео.

Неординарная ситуация произошла сегодня на одной из столичных автозаправок. Свидетелем конфликта стал читатель onliner.by Николай, мирно стоявший в очереди к одной из колонок. «Я думаю, многие водители сталкивались с таким раздражающим маневром, когда какой-то умник не хочет стоять в очереди на АЗС и подъезжает к колонке „против шерсти“. Но сегодня водитель каршеринга продемонстрировал просто верх хамства», — рассказывает минчанин, прикладывая в качестве подтверждения своих слов видео.

«В очереди на колонку стояло около трех машин. И пока одна отъехала, а остальные еще не успели продвинуться вперед, со стороны выезда подъехал каршеринг, развернулся и задом подъехал к колонке. Разумеется, такое поведение не осталось незамеченным. К каршерингу подошли сразу несколько водителей из соседних авто, разговор у них вышел на очень повышенных тонах.

Не знаю, что именно они друг другу кричали, но каршеринг так и не смогли прогнать (не таранить же его).

На мой взгляд, за такое нужно давать штраф не только по ПДД, но и за мелкое хулиганство: „Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу“», — считает минчанин, которого раздосадовала данная ситуация.

Возможно, водитель каршеринга сумел объяснить коллегам по очереди, почему ему необходимо заправиться первее (всякие в жизни бывают ситуации, и люди могут войти в положение). А может, просто уперся, и все. И не сдвинешь же. По словам Николая, несколько водителей делали фото каршеринга, а значит, остались недовольны таким маневром.

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