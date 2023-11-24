Рост ВВП Украины ускорился до 10,5%
- 24.11.2023, 23:38
Что поспособствовало такому стремительному росту?
Экономика Украины по итогам октября выросла на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщило Минэкономики Украины в пятницу, 24 ноября.
«В октябре рост ВВП ускорился до 10,5%. К положительным факторам, способствовавшим росту экономики, можно отнести высокую урожайность в сельском хозяйстве и благоприятную погоду, обеспечившую высокие темпы уборки урожая. Также позитиву добавили стабильная ситуация в энергетике и работа временного коридора движения гражданских судов в порты Большой Одессы», – говорится в сообщении.
В октябре наиболее положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, в частности, сфера государственного управления и обороны, финансирование которой является приоритетным во время войны. На втором месте по влиянию роста экономики оказалась производственная сфера, которая хоть и понесла существенные убытки и разрушения во время войны, но демонстрирует устойчивое восстановление.
В промышленности происходит постепенное восстановление темпов производства в условиях увеличения сырьевой базы со стороны сельхозпроизводства, необходимости пополнения запасов угля и газа для прохождения зимнего периода, стабильной ситуации в энергетике и инвестиционного спроса со стороны бюджетной сферы.
В Минэкономики отметили, что положительно повлияли на сферу строительства бюджетное финансирование, направленное на экстренное восстановление поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры, и проведение капитального восстановления на ранее освобожденных территориях. Также лучше стал чувствовать себя рынок первичного жилья.
В целом, нынешний рост украинской экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
При этом сдерживающими факторами до сих пор остаются значительные разрушения инфраструктуры и основных фондов, сохранение существенных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики, медленное восстановление рынка труда, отсутствие достаточного собственного капитала, а также доступных кредитных средств.
«Но в целом положительные факторы в октябре перевесили баланс влияния на ВВП», – резюмировали в ведомстве.