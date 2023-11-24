Премьер Армении намекнул, что думает о выходе из ОДКБ 24.11.2023, 23:55

Никол Пашинян

Ранее Никол Пашинян проигнорировал заседание ОДКБ в Минске.

Премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если придет к выводу, что членство уже не соответствует интересам страны.

Об этом сообщает SOVA.

На вопрос о дальнейшем членстве Армении в ОДКБ Пашинян сказал, что Ереван будет руководствоваться национальными интересами.

«Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и при этом членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решение, руководствуясь своими интересами», – отметил премьер.

Никол Пашинян добавил, что Ереван стремится максимально прояснить для себя позицию ОДКБ, а также объяснить свою позицию.

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