Гейтс прогнозирует, что ИИ в будущем сократит рабочую неделю до трех дней 1 24.11.2023, 23:52

Билл Гейтс

Основатель Microsoft – не единственный титан бизнеса, прогнозирующий сокращение рабочей недели.

Основатель корпорации Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс убежден, что искусственный интеллект в будущем сократит рабочую неделю для людей до трех дней. Об этом он рассказал 21 ноября в подкасте «Что теперь?» комику Тревору Ноа.

Когда Ноа спросил об угрозе искусственного интеллекта рабочим местам, Гейтс сказал, что когда-нибудь может наступить время, когда людям «не придется работать так много».

«Если в конце концов вы получите общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, наверное, нормально», – отметил миллиардер.

Он добавил, что может существовать мир, где «машины могут производить всю еду и прочее» и людям не нужно работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

Как пишет Business Insider, Гейтс – не единственный титан бизнеса, прогнозирующий сокращение рабочей недели. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что благодаря искусственному интеллекту у следующего поколения работников будет только 3,5-дневная рабочая неделя.

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