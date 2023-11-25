Репортер российского «Первого канала» уволился, чтобы не снимать пропаганду, и попал на войну в Украину 25.11.2023, 1:13

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Илья Андреев

Теперь он в яме.

Бывший сотрудник российских регионального телеканала 100ТВ и «Первого канала» 42-летний Илья Андреев уволился с работы в 2022 году, чтобы «не заниматься пропагандой». В начале сентября этого года Андреев подписал контракт с Министерством обороны. Как заявила ASTRA его жена Яна, в военкомате ему пообещали, что будет служить не дальше Москвы. Однако журналиста почти сразу отправили на фронт в Украину.

По словам коллег Андреева, он уволился после командировки в Чернигов в 2022 году, чтобы не заниматься пропагандой. С «Первого канала» репортера «отпустили с черной меткой», из-за чего он не мог найти работу.

Жена Андреева Яна рассказала ASTRA, что журналист 1 сентября 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ, так как ему «обещали, что он будет служить в Москве», но сразу отправили на войну в Украину.

8 ноября мужчина написал рапорт с просьбой предоставить отпуск в связи с тем, что ему необходимо поменять документы. В войсковой части в Наро-Фоминске Московской области отпуск одобрили, но командование в «ЛНР» запретило и отправило бывшего журналиста в яму — нелегальное место для удержания отказников и провинившихся военных.

Когда он попытался выбраться из нее, его привязали к дереву, рассказала ASTRA Яна. 17 ноября она, узнав об издевательствах над мужем, поехала за ним в самопровозглашенную ЛНР.

К тому времени Андреева уже выпустили из ямы, и супруги смогли встретиться в поселке Белолуцк на севере Луганщины. Как говорит Яна, они хотели доехать до пункта постоянной дислокации и там «со всем разобраться». Однако на КПП «Ровеньки» в Белгородской области Андреева вновь задержали.

«Нас развернули на КПП, сотрудники были очень жестоки. Применяли насилие к Илье, ужасно с ним разговаривали. Один из сотрудников говорит Илье: „Ты военнослужащий, который хотел съ*****ся“. Я попросила их помочь, они ответили, что не собираются нам помогать, что мы делаем незаконные вещи. Я спросила, а что, командование делает законные? Я им объяснила, что он болеет, что ему медпомощь нужна. Это было видно невооруженным глазом. Мне ответили: „Родина вылечит“», — рассказала Яна «Новой газете Европа».

Илью Андреева отправили в военную комендатуру, а Яна вернулась в Москву. В 11 утра 22 ноября Илья смог связаться с женой и сообщил, что его везут в поселок Зайцево в самопровозглашенной ДНР, где военных держат в нелегальных подвалах.

С тех пор Андреев не выходит на связь. Как пишет ASTRA, в подвале вместе с Андреевым удерживают еще около 17 российских военнослужащих, редакция держит связь с родственниками как минимум пяти из них.

«Мы же просто хотели поменять документы, а сейчас я не знаю, что с ним. Я хочу услышать его голос, хочу знать, что он жив!» — говорит журналистам Яна.

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