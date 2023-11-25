В Борисове спасли обессиленного вальдшнепа 25.11.2023, 2:42

Из клювика шла кровь.

Житель Борисова обнаружил необычную для города птицу, которая не могла летать. Он согрел и напоил ее, а после подключились специалисты, пишет районная газета «Адзінства». Оказалось, был спасен молоденький вальдшнеп — птица, известная в Беларуси еще как слонка, слука и сломка.

Борисовчанин Илья Пытьев нашел птицу на бульваре Комарова. Она была жива, но не могла летать, а из клювика шла кровь, пишет издание. Мужчина согрел птицу, напоил водой и позвонил в районную природоохрану.

К найденышу выехала целая комиссия — из представителей исполкома, районной инспекции природоохраны, общества охотников и рыболовов, ветслужбы, лесхоза и ЖКХ.

Птица оказалась молоденьким вальдшнепом. «Внимательно осмотрев его, специалисты дали заключение: здоров. Просто оказался слабее своих сородичей, а потому улететь с ними в теплые края не сумел», — пишет «Адзінства».

До конца недели птица останется у борисовчанина. Мужчина сам предложил организовать для нее место у себя дома. Затем вальдшнепа отвезут в Молодечно, в Центр помощи птицам и животным «Пустельга». Там его дорастят, после чего отпустят в природу.

Белорусские вальдшнепы живут в лесах. Ведут преимущественно сумеречно-ночной образ жизни. Днем их можно встретить не только в лесу, но и в перелесках, кустарниках, даже в городских усадьбах и парках.

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