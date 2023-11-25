В Гомеле женщина на Ford сбила двух мужчин
- 25.11.2023, 5:31
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Один погиб, второй — в реанимации.
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 24 ноября в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.
По предварительной информации, 35-летняя водитель Ford ехала по улице Красный Маяк со стороны деревни Романовичи и сбила двух пешеходов, которые не были обозначены световозвращающими элементами.
В результате наезда 62-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 53-летний — с тяжелыми травмами госпитализирован.