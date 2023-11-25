ВСУ начали наступление на Горловку: до города осталось несколько километров
- 25.11.2023, 8:36
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Россиян выбили с позиций недалеко от Шумов и Южного.
ВСУ начали удачные наступательные действия на Горловском направлении, террикон недалеко от Южного и Шумов под их контролем.
Об этом «24 Каналу» заявил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.
В последние дни ВСУ начали продвижение в сторону Горловки недалеко от Шумов и Южного.
Украинские бойцы с этого направления сообщают, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7 – 8 километров, отметил военный эксперт.
Свитан объяснил, что украинская армия сейчас занимает высоты в восточном направлении, с которых двигаться и наступать на противника легче.
«Вероятно, сейчас активизируются направление, о котором мы говорили. Когда пойдут дожди на Донбассе, можно будет двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Оптимально это делать в агломерации Горловка – Енакиево, второй может быть агломерация Ясиноватой», – добавил летчик-инструктор.