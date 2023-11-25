ВСУ начали наступление на Горловку: до города осталось несколько километров 25.11.2023, 8:36

4,764

Россиян выбили с позиций недалеко от Шумов и Южного.

ВСУ начали удачные наступательные действия на Горловском направлении, террикон недалеко от Южного и Шумов под их контролем.

Об этом «24 Каналу» заявил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

В последние дни ВСУ начали продвижение в сторону Горловки недалеко от Шумов и Южного.

Украинские бойцы с этого направления сообщают, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7 – 8 километров, отметил военный эксперт.

Свитан объяснил, что украинская армия сейчас занимает высоты в восточном направлении, с которых двигаться и наступать на противника легче.

«Вероятно, сейчас активизируются направление, о котором мы говорили. Когда пойдут дожди на Донбассе, можно будет двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Оптимально это делать в агломерации Горловка – Енакиево, второй может быть агломерация Ясиноватой», – добавил летчик-инструктор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».