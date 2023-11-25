закрыть
25 ноября 2023, суббота, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков опозорил Путина рассказом о G20

2
  • 25.11.2023, 8:48
  • 4,368
Песков опозорил Путина рассказом о G20

Пресс-секретарь Кремля сделал странное заявление.

В Кремле считают, что Путина на виртуальном саммите G20 слушали внимательно и что это – значительный шаг. А отсутствие на нем президента США Джо Байдена у Путина говорят, «не повлияло на ход заседания».

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут средства массовой пропаганды РФ.

По его словам, Путин якобы дал на саммите «развернутые объяснения» по Украине. В то же время речь диктатора слушали другие члены, а он слушал своих коллег.

«Именно это значительный шаг», — сказал Песков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов