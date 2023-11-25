Песков опозорил Путина рассказом о G20 2 25.11.2023, 8:48

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Пресс-секретарь Кремля сделал странное заявление.

В Кремле считают, что Путина на виртуальном саммите G20 слушали внимательно и что это – значительный шаг. А отсутствие на нем президента США Джо Байдена у Путина говорят, «не повлияло на ход заседания».

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут средства массовой пропаганды РФ.

По его словам, Путин якобы дал на саммите «развернутые объяснения» по Украине. В то же время речь диктатора слушали другие члены, а он слушал своих коллег.

«Именно это значительный шаг», — сказал Песков.

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