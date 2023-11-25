Зеленский внезапно уволил четверых заместителей командующего Нацгвардией 25.11.2023, 8:53

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В чем причина?

Президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в руководстве Национальной гвардии, уволив четырех заместителей командующего и назначив новых на их посты. Об этом говорится в тексте соответствующих указов, опубликованных на сайте украинского президента.

С постов заместителей командующего Национальной гвардией были освобождены:

Николай Николенко,

Олег Сахон,

Александр Набок,

Владимир Кондратюк.

Генерал-лейтенант Кондратюк ранее занимал должность первого заместителя и был начальником штаба.

На новые должности были назначены:

Алексей Осипенко,

Александр Белоус,

Вадим Гладков.

Вадим Гладков стал новым первым заместителем командующего Национальной гвардией.

В соответствии с законом «О Национальной гвардии Украины», военно-политическое и административное руководство Нацгвардией осуществляет глава МВД. Командующий Национальной гвардией, являющийся начальником главного органа военного управления, осуществляет непосредственное военное руководство.

Президент Зеленский принял эти кадровые решения в рамках своих полномочий. Причины увольнения и назначения новых руководителей Национальной гвардии не были оглашены.

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