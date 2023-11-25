СБУ: Россиянка помогла Украине ударить по Крымскому мосту 1 25.11.2023, 8:56

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Раскрыты интересные подробности.

В Службе безопасности Украины сообщили, что во время планирования взрыва на Крымском мосту им помогла российская туристка. Гражданка РФ, которая отдыхала на яхте, сняла переправу снизу и выложила видео в сеть. На ролике хорошо видны внутренние конструкции арки моста.

Видео, снятое с этого ракурса, помогло определить, в какой именно точке нужно атаковать Крымский мост, чтобы нанести ему максимальные повреждения. Об этом контрразведчики рассказали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы».

«При подготовке к операции большинство используемой информации было из открытых источников. Одним из источников такой информации стала видеозапись россиянки, которая отдыхала в районе Крымского моста на яхте и сняла внутренние конструкции арки моста», – сказал контрразведчик с позывным «Енот».

«Каждый россиянин со смартфоном – это наш лучший друг, товарищ и клиент. Мы имеем возможность наблюдать за многими объектами внутри самой России, на оккупированных территориях. Пусть больше снимают, фотографируют и выкладывают», – добавил военнослужащий военной контрразведки СБУ с позывным «Хром».

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