Следующий Медведев? Телеграм-канал «СерпомПо»

25.11.2023, 9:14

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Чтобы закруглить абсурд.

Минюст России признал «иноагентом» бывшего главу правительства Михаила Касьянова. Поразительно.

Человек, имевший доступ если не ко всем, то к весьма многим государственным секретам, оказался в итоге «иноагентом».

«Ну-ка, иди отсюда, Миша!» К таким же, как ты, «иноагентам». В резервацию.

Если бы Касьянову рассказали на заре разгульных нулевых, что когда-нибудь его нарекут «иноагентом», он бы рассмеялся.

Кто же будет следующим статусным «иноагентом»? Давайте предложим Медведева и ООО «Тосканские виноградники»! Чтобы закруглить абсурд.

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