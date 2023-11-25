Следующий Медведев?
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 25.11.2023, 9:14
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Чтобы закруглить абсурд.
Минюст России признал «иноагентом» бывшего главу правительства Михаила Касьянова. Поразительно.
Человек, имевший доступ если не ко всем, то к весьма многим государственным секретам, оказался в итоге «иноагентом».
«Ну-ка, иди отсюда, Миша!» К таким же, как ты, «иноагентам». В резервацию.
Если бы Касьянову рассказали на заре разгульных нулевых, что когда-нибудь его нарекут «иноагентом», он бы рассмеялся.
Кто же будет следующим статусным «иноагентом»? Давайте предложим Медведева и ООО «Тосканские виноградники»! Чтобы закруглить абсурд.
Телеграм-канал «СерпомПо»