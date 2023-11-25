Стала известна дата освобождения следующей партии заложников ХАМАС 25.11.2023, 9:25

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Израиль получил список.

В пятницу, 24 ноября, Израиль получил список второй группы заложников ХАМАС, которая должна быть освобождена в рамках соглашения о временном перемирии. Об этом сообщила газета Haaretz.

Как говорится в сообщении, ХАМАС передал Израилю список заложников, освобождение которых ожидается в субботу. После того, как Израиль проверит, соответствует ли список критериям, в ответ ХАМАС получит список палестинских заключенных, которых Израиль планирует освободить в тот же день.

Израиль ожидает, что второе освобождение состоится в субботу до 16:00 (по местному времени), поскольку в это время ЦАХАЛ начнет воздушное наблюдение в северной части сектора Газа. Haaretz предполагает, что ХАМАС предпочтет избежать раскрытия мест, где террористы скрывают пленных.

24 ноября в Израиль вернулась первая группа из 13 заложников — в ответ страна освободила 39 заключенных палестинцев.

Ранее в МИД Катара, который выступал посредником во время переговоров, подтвердили, что боевики ХАМАС 24 ноября отпустили 24 заложников — 13 израильтян, десять граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

В 8:00 24 ноября начала действовать договоренность о режиме прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который продлится четыре дня. Договоренность предусматривает освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинцев в израильских тюрьмах, а также увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

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