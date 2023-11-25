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СМИ: На Киев сегодня летела ракета с севера

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  • 25.11.2023, 9:47
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СМИ: На Киев сегодня летела ракета с севера

Новая атака из Беларуси?

Воздушные силы Украины сообщили, что по состоянию на 04:30 (по Минскому времени) на Киев летела ракета с севера. На территории украинской столицы продолжается воздушная тревога.

По данным мониторинговых телеграмм-каналов, по состоянию на 4:37 ракета прекратила свое существование.

Детали пока не раскрывают. Либо это была блестящая работа ПВО Украины, либо оккупанты запустили фальш-цель. Официальной информации об этом пока нет.

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