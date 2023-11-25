«АТЕШ»: После удара по воинской части РФ в Джанкое тела вывозили целый день 25.11.2023, 9:54

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Украинские партизаны и жители города помогли ВСУ провести операцию.

«АТЕШ», военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, сообщило подробности удара по воинской части россиян в Джанкое в пятницу, 24 ноября. О последствиях операции партизаны рассказали в Telegram.

Как говорится в сообщении, «АТЕШ» и жители Джанкоя были причастны к ударам по объектам врага в ночь на 24 ноября.

Удар по воинской части уничтожил РЛС, средства ПВО и личный состав оккупантов. Весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, в течение всего дня был привлечен для эвакуации тел, пишет АТЕШ со ссылкой на собственный источник из воинской части в Джанкое.

«Отдельно зафиксировано передвижение 8−10 труповозок с телами 200-х рано утром», — добавляют партизаны.

Они также рассказали, что в последние месяцы представители движения часто публиковали информацию о расположении ПВО, РЛС, центров подготовки мобилизованных ВС РФ в Джанкое. Всю информацию от источников в войсках и мирных жителей «АТЕШ» передавал непосредственно украинским военным.

В ночь на пятницу, 24 ноября, Минобороны РФ сообщало об атаке украинских дронов во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.

Тогда сообщалось, что в Джанкое прозвучало до десяти взрывов.

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