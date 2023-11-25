Шайба и две передачи Шаранговича помогли «Калгари» победить «Даллас» 25.11.2023, 10:02

Белорусский нападающий отличился в гостевом матче НХЛ.

Хоккеисты «Калгари Флэймз» добыли выездную победу над соперником из «Даллас Старз» в третьем матче выездной серии игр регулярного чемпионата НХЛ, сообщает sportnaviny.com.

Поединок, который состоялся в Далласе на льду «Американ Эйрлайнс-центр», завершился волевой победой «Калгари Флэймз» со счетом 7:4 (1:2, 2:2, 4:0).

Счет в матче открыли хозяева льду, благодаря стараниям центрфорварда «Даллас Старз» Уайатта Джонстона, «распечатавшего» ворота швеского голкипера «Калгари Флэймз» Якоба Маркстрема уже на 2-й минуте первой двадцатиминутки.

Через семь минут нападающий «огней» Эй Джей Грир сравнивает цифры на табло, огорчив вратаря «звезд» Джейка Оттинджера на девятой минуте.

Однако, до перерыва «Даллас» вышел вперед, благодаря точному броску Джейсона Робертсона, отметившегося голом на 12-й минуте.

Во второй трети поединка белорусский нападающий Егор Шарангович уравнивает шансы обеих команд на победу, отметившись своей пятой шайбой в сезоне на 21-й минуте противостояния. На 25-й минуте Уайатт Джонстон снова выводит «Даллас» вперед, а через четыре минуты центрфорвард Джо Павелски удваивает преимущество своей команды. Гости сумели сократить отставание в счете на 34-й минуте, после точного броска словацкого нападающего Адама Ружички.

В третьем отрезке встречи «Калгари Флэймз» отгрузил четыре безответных шайбы в ворота «Даллас Старз». Сперва, форвард «Калгари Флэймз» Блейк Коулман сравнивает счет на 42-й минуте. Затем, через мгновение Элиас Линдхольм выводит «огней» вперед, замкнув передачу белоруса Егора Шаранговича и Эндрю Манджипани на 43-й минуте. Шведский центрфорвард «Калгари» Микаэль Баклунд удваивает преимущество команды гостей на 48-й минуте, а победную точку в противостоянии двух команд ставит Назем Кадри, отправивший шайбу в пустые ворота с передачи белорусского форварда Егора Шаранговича за полторы минуты до финальной сирены.

Белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович провел на льду 14 минут и 11 секунд, отличившись 1 заброшенной шайбой, 2 результативными передачами, 5 бросками в створ ворот, завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Для Шаранговича – это пятая заброшенная шайба в текущем сезоне НХЛ, к 5 ассистентским баллам в 20 сыгранных матчах регулярного чемпионата.

Всего на счету белорусского форвард 225 поединков в сильнейшей североамериканской лиге, в которых Шарангович отметился 58 заброшенными шайбами и 58 результативными передачами.

Таким образом, хоккеисты «Калгари Флэймз» одержали вторую победу в трех матчах выездной серии игр НХЛ и с 19 набранными очками занимают девятую строку в турнирной таблице Западной Конференции. «Даллас Старз» проиграл второй матч кряду и с 26 очками на балансе располагаются на шестой позиции в той же Конференции.

В следующем поединке регулярного чемпионата НХЛ, хоккеисты «Калгари Флэймз» завершат выездную серию с «Колорадо Эвеланш», а «Даллас Старз» отправится в гости к «Виннипег Джетс».

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