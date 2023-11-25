Россией управляют сумасшедшие Виталий Гинзбург

25.11.2023, 10:09

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От комментариев Пескова через сильно пьющую Захарову до анекдотов от Медведева.

События на финской границе продолжают оставаться в центре внимания. Причем весьма интересна и фабула, и ее истолкование сторонами.

Всем понятно, что у Финляндии отсутствуют границы с Сомали, Сирией, Йеменом и Ираком. Понятно, каким образом «достойные соискатели убежища» из этих государств подъезжают к финской границе на одинаковых зеленых велосипедах Made in Russia.

Понятны колебания финнов между соблюдением законодательства о защите прав туземцев и защитой интересов собственных граждан. Они ясно выражены в ряде противоречащих друг другу сообщений. От решения Минюста не закрывать пропускные пункты до решения премьера их закрыть. Закон в этом отношении полностью на стороне финских властей. В условиях нападения на страну, а это и есть не что иное, как акт агрессии, пусть и выраженный подобным образом, власти Финляндии имеют право отступать от отдельных положений в области защиты прав человека.

Понятна лицемерная и лживая позиция России, от комментариев верного Пескова, через «сильно пьющую шмару» М. Захарову до анекдотов от не менее сильно пьющего Д. Медведева.

Но не совсем понятны оценки этих событий, исходящие из уст российских оппозиционных политиков и журналистов.

Когда Сергей Ковальченко представляет это как попытку Путина и ФСБ закрыть границу руками финских властей, что, на мой взгляд, не соответствует действительности.

Во-первых, граница России никогда не была открыта для россиян, как в нормальных странах. Отсутствие выездных виз — это не свободный выезд из страны, а всего лишь облегченный. Свободный въезд и выезд — это когда гражданин страны предъявляет на границе удостоверение личности и проходит мимо пограничного офицера, практически не теряя времени.

В России этого никогда не было. Причем во время ввода в эксплуатацию нового терминала аэропорта Внуково мне лично довелось доказывать, что можно предельно упростить пограничный контроль ввиду достаточного времени у пограничников для проверки паспортных данных пассажиров, но это даже не рассматривалось.

Во-вторых, закрытие границ России с Финляндией невыгодно именно Путину. Потому что пункты пропуска в Ленинградской области — это самый удобный и короткий путь в Европу, которым пользуются прежде всего жители столиц, а это бенефициары путинского режима. Ни Латвия, ни Эстония в этом качестве не могут конкурировать с Финляндией. Уже чётко отлажены и логистика, и бизнес по доставке таких категорий россиян от границы до Хельсинки.

Мы не имеем практически никакой статистики о россиянах, запрашивающих убежище в Финляндии. А чиновникам, мелкому и среднему бизнесу из столиц это не надо.

В Финляндию не уехали ни Саша Скочиленко, ни Алексей Горинов, ни другие. МИД России не о них беспокоится.

В-третьих, когда используется аргумент о том, что российская пропаганда будет использовать это для формирования негативного образа Запада, то таким образом лишь подчеркивается интеллектуальная неполноценность этого народа. Как может нормальный народ при наличии Интернета слепо верить в любой пропагандистский бред?

В-четвертых, права именно этих категорий т.н. граждан беспокоят Кремль в преддверии спецоперации «Выборы». Я уже не говорю о том, что выход на улицы Москвы и Санкт-Петербурга недовольных никак не входит в планы власти. Соответственно, у этих людей не должно быть никаких неудобств.

Россией управляют сумасшедшие. Они рассчитывают лишь на то, что они могут безнаказанно гадить соседям, исключая ответную реакцию.

Инцидентом на российско-финской границе Путин посылает Западу два сигнала.

— Главный ресурс Путина — это послушный, лишенный достоинства народ.

— Из числа этого народа у Путина есть часть, составляющая его слабое место, интересы которой он не может игнорировать.

Не может их послать на войну, не может лишить их привычного уклада жизни. Остается правильно считывать эти сигналы и правильно на них реагировать.

Возможно, закрытая граница с Финляндией — это и есть правильная реакция на сигналы из Кремля.

О каких гражданах они беспокоятся?

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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