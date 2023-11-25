РФ обещала закончить войну при одном условии: Украина отказалась 5 25.11.2023, 10:17

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Стало известно, почему.

Весной 2022 года российская сторона обещала закончить полномасштабную войну в Украине в том случае, если Киев согласится отказаться от вступления в НАТО.

Россияне «действительно до последнего надеялись, что они дожмут нас до подписания такого соглашения», рассказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время интервью журналистке «1+1» Наталье Мосийчук.

«Чтобы мы взяли нейтралитет - это было самое большое для них дело, они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то там, нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО... Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное там - косметические, политические приправки, типа денацификация…», - сказал политик.

Нардеп также объяснил, почему украинская сторона не согласилась на соглашение.

«Ну, во-первых, для того, чтобы на этот пункт согласиться, надо менять Конституцию, - наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия и не было... к русским, что они это сделают - это можно только сделать, если есть гарантии безопасности. Ну мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они бы зашли более подготовленные, потому что они пришли на самом деле неподготовленные…», - добавил Арахамия.

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