Как правильно запастись картошкой на зиму: назван главный секрет 25.11.2023, 10:23

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Эксперты рекомендуют сделать именно это.

Многие белорусы (впрочем, не только они) заранее заложили на хранение картофель, плоды которого можно есть всю зиму и даже дольше. Однако, необязательно, что картошка будет хорошо лежать до самой весны. Всегда остается риск, что клубни загниют, как внутри, так и снаружи, пишет telegraf.news. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?

Почему картошка может начать гнить?

Виной всему может быть нарушение процессов физиологии. К примеру, в выкопанном картофеле прекращаются накопления полезных веществ, влага быстро улетучивается, а следом за этим начинают разлагаться сахара и крахмал. В итоге урожай рискует сильно поразиться микробами и разными возбудителями заболеваний.

Проникшие в картофель бактерии ведут к его загниванию. При этом процессы идут сильней, если место хранения (тот же подвал) влажное и теплое. Еще хуже, если есть проблемы с вентиляцией. Такой картофель моментально становится уязвим к фитофторозу, фомозу, мокрой бактериальной гнили, фузариозу.

Как бороться с фитофторой?

Это заболевание считается опасным в открытом грунте. Но не только. Бактерия может наброситься и на картошку, отправленную на хранение в погреб. Выражается это в появлении мокрых или сухих пятнах на клубнях.

Не допустить проблему поможет более тщательная сортировка картошки до закладки. А еще хранилище должно быть с комфортными условиями.

Чем опасен фузариоз?

Подсохшие плямы на картофелинах обычно возникают уже в период отлежки в подвале. Проявиться они могут лишь спустя 2-3 месяца от уборки урожая, а вот максимальной силы фузариоз достигает только во втором периоде хранения – где-то к середине зимы. Болезнь всегда проникает в клубни в местах ранений или ушибов.

Нередко фитофторозные клубни также в зоне риска. А вот картофелины, у которых целостная шкурка и мякоть, не рискуют пострадать.

Мокрая гниль

Такая бактериальная проблема видна на картошке еще в период сбора. Нередко происходит она из-за микроорганизмов, поселившихся на шкурке. Чтобы не дать болезни развиться, нужно качественно подготавливать погреба под хранение. До закладки клубней важно обеззаразить все пространство, окурив табачной шашкой.

Не позже чем за 10 дней до заполнения хранилищ нужно сделать обработку стен и полок известью. Для этого готовят «молочный» раствор из: 1 кг известки, 50 г медного купороса и 5 л воды.

Также важна хорошая продуваемость помещений. Картофелины до хранения надо хорошо просушить. Если же сами кусты были поражены фитофторозом, то в течение 3-х недель клубни лучше продержать в теплых условиях, чтобы легче отсортировать подпорченные экземпляры и переработать их в первых рядах. Для более качественного хранения семенную картошку непременно прозеленяют на свету.

Идеальными условиями хранения считаются: температура от +2 до +4 и влажность 85-90%.

Проверьте картошку и сделайте это

Но даже если вы учли все эти нюансы, картошку нужно постоянно ревизировать в подвале на предмет порчи клубней. А затем — просто отбирать все плоды, не внушающее доверия. Лишь так можно не допустить распространения грибков.

Также помните, что погреб в течение всего зимнего сезона должен быть сухим, темным и прохладным, но не холодным. Поэтому стоит проверить все щели, поверхности, изнутри и снаружи помещения. Возможно, обновить гидроизоляцию, промазать стены, добавить утеплитель.

Напомним, что поскольку картофель не любит ни слишком высоких, ни слишком низких температур, хранить его в холодильнике или на балконе — не самая лучшая идея.

Кроме того, как говорят эксперты, картофель не любит оставаться в одиночестве. Поэтому, если к нему добавить яблоко, он дольше сохранит свежесть. Хранение картошки в соседстве только с этим фруктом может продлить ее жизнь в 2 раза. Но будьте осторожны — нужно следить за тем, чтобы яблоко не испортилось.

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